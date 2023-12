Chenzhou City Jingui Silver Industry Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Aktienkurs der Chenzhou City Jingui Silver Industry hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -14,63 Prozent erzielt, was mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten -8,26 Prozent, wobei die Chenzhou City Jingui Silver Industry mit 6,38 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz im Internet betrifft, wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um die Chenzhou City Jingui Silver Industry gemessen. Die Stimmungsänderung war eher positiv, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 2,93 CNH, während der Kurs der Aktie (2,77 CNH) um -5,46 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt einen Wert von 2,77 CNH, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht und die Aktie damit als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Chenzhou City Jingui Silver Industry mit einem Wert von 1,97 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau". Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral"-Rating.

