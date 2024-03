Chenzhou City Jingui Silver Industry Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Chenzhou City Jingui Silver Industry liegt bei 34,29, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 29,53 und ergibt somit eine Bewertung von "Gut". Zusammen ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien hat Chenzhou City Jingui Silver Industry ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,97, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie eine Bewertung von "Neutral" basierend auf fundamentalen Kriterien.

Das Anleger-Sentiment in Bezug auf Chenzhou City Jingui Silver Industry war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies führte zu einer heutigen Einschätzung als "Schlecht" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Schließlich weist Chenzhou City Jingui Silver Industry eine Dividende von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2 %) als niedrig einzustufen ist und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

