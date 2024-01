Chenzhou City Jingui Silver Industry Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Chenzhou City Jingui Silver Industry beträgt das aktuelle KGV 1. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0. Somit ist die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Chenzhou City Jingui Silver Industry mittlerweile auf 2,92 CNH, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,67 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 2,8 CNH, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral" aus technischer Sicht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chenzhou City Jingui Silver Industry liegt der RSI7 aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt eine weniger starke Schwankung und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt die Aktie von Chenzhou City Jingui Silver Industry eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Chenzhou City Jingui Silver Industry somit ein "Gut"-Rating aus diesem weichen Faktor der Analyse.

