Chenzhou City Jingui Silver Industry Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Chenzhou City Jingui Silver Industry-Aktie hat in letzter Zeit eine negative charttechnische Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 2,8 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 2,45 CNH liegt, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (2,61 CNH) wurde unterschritten, was zu einer Abweichung von -6,13 Prozent führt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf beiden Basiswerten als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich ebenfalls verschlechtert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Die Diskussionsintensität der letzten Zeit zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, wodurch sie erneut mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Chenzhou City Jingui Silver Industry.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Sektor "Materialien" zeigt sich, dass die Aktie von Chenzhou City Jingui Silver Industry mit einer Rendite von -29,5 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite mit -24,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Analysemethoden ein eher schlechtes Bild für die Chenzhou City Jingui Silver Industry-Aktie.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Chenzhou City Jingui Silver Industry-Analyse vom 27.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Chenzhou City Jingui Silver Industry jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Chenzhou City Jingui Silver Industry-Analyse.

Chenzhou City Jingui Silver Industry: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...