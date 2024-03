Cheniere Energy, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Bewertung von Aktienkursen ist nicht nur von harten Faktoren wie Bilanzdaten abhängig, sondern auch von weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Analysten haben sich die sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare zu Cheniere Energy überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten die Aktie von Cheniere Energy folgendermaßen bewertet: 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Daraus ergibt sich langfristig eine "Neutral"-Einstufung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 48 US-Dollar, was einer erwarteten Kursentwicklung von -1,13 Prozent entspricht, und damit ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnittskurs der Aktie bei 51,94 US-Dollar liegt, während der aktuelle Kurs bei 48,55 US-Dollar liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 51,10 US-Dollar, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Cheniere Energy derzeit bei 7,8 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 19,78 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.