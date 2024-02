Cheniere Energy-Anleger sollten sich noch gedulden!

Der Aktienkurs von Cheniere Energy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor um mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt, mit einer Rendite von 0,03 Prozent. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite von 28,41 Prozent, wobei die Rendite von Cheniere Energy mit 28,37 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Nach Meinung von Analysten wird die Cheniere Energy-Aktie langfristig als "Neutral" eingestuft. Es liegen insgesamt folgende Bewertungen vor: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Cheniere Energy im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 48 USD, was einer erwarteten Performance von -7,71 Prozent entspricht, da derzeit die Aktie bei 52,01 USD gehandelt wird. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Neutral" für die Analysteneinschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Cheniere Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Es wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen festgestellt, was insgesamt zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Aktuell können Anleger, die in die Aktie von Cheniere Energy investieren, eine Dividendenrendite in Höhe von 7,8 % erzielen, was einen geringeren Ertrag von 17,31 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch bedeutet. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cheniere Energy-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cheniere Energy jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cheniere Energy-Analyse.

Cheniere Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...