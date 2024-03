Cheniere Energy Aktie: Das war nicht abzusehen!

Cheniere Energy: Analyse zeigt unterbewertete Aktie

Cheniere Energy wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch bezüglich der Dividende niedriger bewertet, da die Differenz 12,07 Prozentpunkte beträgt. Die Dividendenrendite beträgt 7,8 % und die Einstufung lautet daher "Schlecht".

Im Bereich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Cheniere Energy weist hier einen Wert von 7,69 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel. Das Branchen-KGV liegt bei 26,8, was einen Abstand von 71 Prozent zur Folge hat. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Bewertung anhand des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Cheniere Energy-Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Cheniere Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufweist und eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität aufzeigt. Die negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung führt zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert. In der Gesamtbewertung ergibt sich daher für Cheniere Energy die Einstufung "Schlecht".

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Cheniere Energy unterbewertet ist und die Dividendenrendite niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Die fundamentalen Kennzahlen sprechen jedoch für eine günstige Bewertung. Bei der Bewertung anhand des RSI und des Sentiments erhält die Aktie jedoch eine "Schlecht"-Einstufung. Investoren sollten daher die verschiedenen Aspekte sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.