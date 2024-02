Cheniere Energy Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Anleger: Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Cheniere Energy war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheniere Energy liegt mit 7,69 insgesamt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 27,68 liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten liegen für Cheniere Energy 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den letzten Monat gibt es keine aktualisierten Analystenmeinungen zu Cheniere Energy. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 48 USD. Dies impliziert eine mögliche Kursentwicklung von -4 Prozent ausgehend vom letzten Schlusskurs von 50 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Cheniere Energy-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Cheniere Energy derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 51,51 USD, während der Kurs der Aktie bei 50 USD um -2,93 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 53,37 USD, was einer Abweichung von -6,31 Prozent entspricht und somit als "Schlecht"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.