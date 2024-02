Cheniere Energy Aktie: Der nächste große Wurf!

Aktuell bietet die Aktie von Cheniere Energy eine Dividendenrendite von 7,8 %. Dies liegt um 17,31 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas und Kraftstoffverbrauch. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cheniere Energy ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen haben weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen gestanden, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen ist dagegen leicht rückläufig, was insgesamt zu einer Bewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cheniere Energy weist eine Ausprägung von 22,4 auf, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,47, was für einen Zeitraum von 25 Tagen zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating als "Gut".