Cheniere Energy Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die Analysten sind in ihrer langfristigen Meinung zur Cheniere Energy-Aktie neutral eingestellt. Es liegen keine neuen Bewertungen vor, und das Kursziel der Analysten liegt bei 48 USD, was einer erwarteten Performance von -6,52 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft, während wir von der Redaktion das Rating "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Cheniere Energy mit 7,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 28,84%. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Cheniere Energy-Aktie bei 60,66 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 47 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In den sozialen Medien gab es keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Cheniere Energy. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass es derzeit weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird. Somit ergibt sich insgesamt für die Aktie ein "Neutral"-Rating.