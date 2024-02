Cheniere Energy Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Stimmung und Diskussionen um die Cheniere Energy-Aktie haben sich in den letzten Monaten verschlechtert. Die Anleger haben weniger Interesse an dem Unternehmen gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung führt. In technischer Hinsicht wird die Aktie derzeit als neutral eingestuft, da der Aktienkurs um -2,93 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs von 51,51 USD liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 53,37 USD, was einer Abweichung von -6,31 Prozent entspricht und somit als schlechte Wertung gilt. In den letzten 12 Monaten hat die Cheniere Energy-Aktie eine geringe Performance von 0,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche zu einer Underperformance von -16,01 Prozent führt. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 16,01 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Cheniere Energy-Aktie überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine neutrale Einstufung. Insgesamt erhält die Cheniere Energy-Aktie daher eine schlechte Bewertung in diesem Abschnitt.

