Cheniere Energy Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheniere Energy liegt derzeit bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,12 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 74 Prozent. Dementsprechend wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Cheniere Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung, da in den Kommentaren und Diskussionen überwiegend positive Themen angesprochen wurden.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 46 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 7,61 Prozent fallen könnte. Daher erhalten Cheniere Energy von den Analysten insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung für Cheniere Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.