Cheniere Energy Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Cheniere Energy, die im Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 01.11.2023, 18:09 Uhr, an ihrer Heimatbörse NYSEAmerican mit 55.76 USD.

Wie Cheniere Energy derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 7,54 Prozent liegt Cheniere Energy 11,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 19,4. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Cheniere Energy als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 1 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Cheniere Energy vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 46 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -17,5 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 55,76 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Cheniere Energy damit 53,02 Prozent unter dem Durchschnitt (60,72 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 60,72 Prozent. Cheniere Energy liegt aktuell 53,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".