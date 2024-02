Cheniere Energy Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Cheniere Energy-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 51,69 USD aufgewiesen, was einer Abweichung von +0,83 Prozent vom aktuellen Kurs von 52,12 USD entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (52,27 USD) zeigt eine Abweichung von -0,29 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Cheniere Energy derzeit eine Rendite von 7,8 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,14 % als "Schlecht" eingestuft wird. Die Differenz von 17,34 Prozentpunkten belegt die niedrigere Rendite des Unternehmens.

Die Performance der Cheniere Energy-Aktie in den letzten 12 Monaten betrug lediglich 0,03 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 26,63 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -26,6 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Cheniere Energy insgesamt 1 Analystenbewertung, wobei die durchschnittliche Bewertung als "Neutral" eingestuft wird. Die Kursprognose von 48 USD für das Wertpapier weist auf ein Abwärtspotential von -7,9 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Cheniere Energy damit eine "Neutral"-Bewertung.