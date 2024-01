Cheniere Energy Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz um die Cheniere Energy. Weder übermäßig positive noch negative Diskussionen wurden verzeichnet. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Cheniere Energy unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cheniere Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 51,02 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 52,17 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau (+2,25 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (55,81 USD), liegt der letzte Schlusskurs jedoch unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,52 Prozent). Hierdurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Cheniere Energy-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik dennoch mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Cheniere Energy mit -2,7 Prozent mehr als 27 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 24,63 Prozent, wobei Cheniere Energy mit 27,32 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Cheniere Energy zahlt die Börse 8,12 Euro. Im Vergleich zu vergleichbaren Werten in der Branche ist dies 72 Prozent weniger. Der durchschnittliche Wert im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt momentan bei 29, wodurch der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.