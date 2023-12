Cheniere Energy Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Um die Cheniere Energy-Aktie zu bewerten, wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 55,59 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI25 von 62,38 ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Cheniere Energy als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 8,12 liegt, im Gegensatz zum Branchen-KGV von 31,21. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass die Abweichung des Schlusskurses der Cheniere Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 50,64 USD zum aktuellen Kurs von 51,93 USD bei +2,55 Prozent liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings ist der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Cheniere Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,7 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 19,75 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -22,44 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich.