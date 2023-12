Cheniere Energy Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Cheniere Energy":

Der Aktienkurs von Cheniere Energy in der "Energie" Branche weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance einen Rückgang von -4,36 Prozent auf, was mehr als 47 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 42,64 Prozent, wobei Cheniere Energy auch hier mit einem Rückstand von 47 Prozent deutlich hinterherhinkt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität und die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sehr aktiv waren. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das langfristige Stimmungsbild erhält daher insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Aktie von Cheniere Energy wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 8 positive Bewertungen, keine neutralen und keine negativen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 195,75 USD, was einem Aufwärtspotential von 12,9 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die Stimmung in Bezug auf Cheniere Energy wird auch von den Anlegern in sozialen Medien beeinflusst. Die überwiegende Anzahl von Kommentaren und Beiträgen war negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Hinsicht.