Cheniere Energy Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Aktienkurs von Cheniere Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,36 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 30,35 Prozent, was darauf hindeutet, dass Cheniere Energy eine Underperformance von -34,7 Prozent verzeichnete. Der gesamte "Energie"-Sektor erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 30,35 Prozent, wobei Cheniere Energy um 34,7 Prozent darunter lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung bei Cheniere Energy festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sich in eine positive Richtung bewegt hat. In diesem Punkt erhält Cheniere Energy daher ein "Gut"-Rating. Die Diskussion und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen waren ebenfalls höher, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Cheniere Energy in dieser Kategorie daher ein "Gut".

Die Analysten haben die Aktie von Cheniere Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 8 "Gut"-, 0 Neutral- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daher leiten wir eine langfristige Einstufung von "Gut" ab. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie von Cheniere Energy liegt bei 195,75 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf den Analystenbewertungen.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Cheniere Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 158,89 USD. Der letzte Schlusskurs (170,82 USD) weicht somit um +7,51 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 172,07 USD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,73 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Cheniere Energy-Aktie.