Cheniere Energy Aktie: Schlechte Nachrichten!

Cheniere Energy: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Cheniere Energy verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 7,54 Prozent, was 20,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist eine durchschnittliche Dividendenrendite von 28 Prozent auf. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich als unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Cheniere Energy in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend. Die Intensität der Diskussionen rund um die Aktie ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von +2,55 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-8,12 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Anlegerstimmung in Bezug auf Cheniere Energy hin. In den vergangenen Tagen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen von der Redaktion als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Cheniere Energy bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.

Cheniere Energy kaufen, halten oder verkaufen?

