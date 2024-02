Cheniere Energy Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die Analysten bewerten die Cheniere Energy-Aktie neutral und geben ein Kursziel von 48 USD an. Dies würde eine zukünftige Performance von -7,48 Prozent bedeuten, da die Aktie derzeit bei 51,88 USD gehandelt wird. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 51,4 USD liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage steht bei 54,2 USD, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Der Relative Strength-Index zeigt Werte von 48,25 (RSI7) und 47,32 (RSI25), was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. In den Diskussionsforen und sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt positiv, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

