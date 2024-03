Cheniere Energy Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Dividendenrendite von Cheniere Energy beträgt derzeit 7,8 Prozent, was über dem Durchschnitt von 6,68 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung durch unsere Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,69, was 72 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27,5. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung basierend auf fundamentalen Analysen.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 92,41 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen zeigt weniger Schwankungen und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Zusammenfassend erhält die Aktie von Cheniere Energy daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweisen.

Insgesamt wird die Aktie von Cheniere Energy daher als "Neutral"-Wert eingestuft.