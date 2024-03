Cheniere Energy Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bewerten, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Cheniere Energy wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 75,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Cheniere Energy in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Cheniere Energy-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 48 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -1,86 Prozent fallen könnte. Daher wird eine "Neutral"-Empfehlung ausgesprochen.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) wird Cheniere Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,69, was einem Abstand von 72 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 27,5 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Dividendenrendite von Cheniere Energy beträgt derzeit 7,8 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 19,77 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.