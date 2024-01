Cheniere Energy Aktie: Interessante Aussichten?

Die technische Analyse der Cheniere Energy-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 50,83 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 52,68 USD weicht somit um +3,64 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 56,09 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt darunter (-6,08 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Cheniere Energy-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Cheniere Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,7 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 22,39 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,08 Prozent im Branchenvergleich für Cheniere Energy. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Cheniere Energy 25,08 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz die übliche Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Cheniere Energy daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Was die Dividende betrifft, weist Cheniere Energy derzeit eine Dividendenrendite von 7,54 % auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Öl Gas & Kraftstoffverbrauch") von 28,25 %. Mit einer Differenz von lediglich 20,72 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.