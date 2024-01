Cheniere Energy Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Cheniere Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,7 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um 9,16 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Cheniere Energy im Branchenvergleich um -11,85 Prozent unterperformt hat. Der "Energie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 9,16 Prozent, wobei Cheniere Energy 11,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheniere Energy mit einem Wert von 8,12 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,22. Dies bedeutet, dass das Unternehmen unterbewertet ist und führt zur Einstufung als "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von Cheniere Energy von 51,07 USD als "Neutral"-Signal bewertet, da er mit -0,06 Prozent nur geringfügig vom GD200 (51,1 USD) entfernt ist. Jedoch zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 55,35 USD und signalisiert somit ein "Schlecht"-Signal mit einem Abstand von -7,73 Prozent. Insgesamt wird der Aktienkurs von Cheniere Energy als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cheniere Energy festgestellt werden. Sowohl in Bezug auf die Stärke der Diskussion als auch auf die Veränderung des Stimmungsbildes wird das Unternehmen mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält Cheniere Energy für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.