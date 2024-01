Cheniere Energy Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Cheniere Energy-Aktie zeigt ein positives Signal in der technischen Analyse, da der aktuelle Kurs von 54,35 USD um 6,01 Prozent über dem GD200 (51,27 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, beträgt 54,62 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,49 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird die Cheniere Energy-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheniere Energy mit einem Wert von 8,12 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,36. Daher wird die Aktie als unterbewertet betrachtet, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die Einschätzungen der Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen für Cheniere Energy vorlagen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 48 USD, was zu einer möglichen Abwärtsbewegung von -11,68 Prozent vom letzten Schlusskurs (54,35 USD) führt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren. Es gab 13 positive und 1 negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund der Stimmungsanalyse erhält Cheniere Energy daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut"-Rating bewertet.