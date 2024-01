Cheniere Energy Aktie: Einfach unglaublich

Cheniere Energy: Aktienanalyse und Bewertungen

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cheniere Energy insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Dies setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Aktuelle Analystenupdates liegen nicht vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 48 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotenzial von -6,89 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie von Cheniere Energy, und somit erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung bezüglich Cheniere Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index ordnet Cheniere Energy als Neutral-Titel ein, mit einem RSI7-Wert von 63,55 und einem RSI25-Wert von 64,8, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt. Das Gesamtranking auf Ebene des Relative Strength Indikators ist daher "Neutral".

Fundamental betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheniere Energy einen Wert von 8 auf, der im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 27,43) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Cheniere Energy daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.