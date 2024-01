Cheniere Energy Aktie: Eine klare Abfuhr!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Cheniere Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive Tage und nur einen negativen Tag, während an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Cheniere Energy daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende ist zu erwähnen, dass diese mit 7,54 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (28,17 %) niedriger ausfällt. Die Differenz von 20,64 Prozentpunkten führt zu einer Einschätzung von "Schlecht".

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Cheniere Energy in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls negative Tendenzen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zudem wurde deutlich weniger über Cheniere Energy diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet. Dies führt insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse ist zu erwähnen, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cheniere Energy mit einem Wert von 8,12 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 74 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" von 31. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.