Cheniere Energy Aktie: Bloß aufpassen!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für Cheniere Energy einen Wert von 87,61 auf, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher im RSI die Einstufung "Schlecht".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet weist die Aktie von Cheniere Energy ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,8 auf, was 74 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Im Rahmen von Analystenbewertungen erhält die Cheniere Energy-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating, basierend auf 2 abgegebenen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Dabei gab es keine "Gut"-Bewertung, eine "Neutral"-Bewertung und eine "Schlecht"-Bewertung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 46 USD, was einem Abwärtspotenzial von -13,44 Prozent entspricht. Daher resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung für das Wertpapier.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Cheniere Energy in den letzten Wochen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie deutet darauf hin, dass sie aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.