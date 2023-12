Cheniere Energy Aktie: Bloß aufpassen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 2 Bewertungen für die Cheniere Energy-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Bewertungen der Analysten ergibt, liegt bei 46 USD. Dies bedeutet ein Abwärtspotential von -13,44 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 53,14 USD. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Cheniere Energy also ein "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Cheniere Energy in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt an, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Cheniere Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Cheniere Energy aktuell 7, was zu einer negativen Differenz von -15,99 Prozent zum Branchendurchschnitt führt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 50,53 USD für den Schlusskurs der Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,14 USD (+5,17 Prozent Unterschied), was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 56,7 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,28 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cheniere Energy also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.