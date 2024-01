Cheniere Energy Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Energiegesellschaft Cheniere Energy hat eine Dividendenrendite von 7,54%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,25%. Die Differenz von 20,72 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Cheniere Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,7%, während ähnliche Aktien in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 22,39% stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -25,08% im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 22,39% im letzten Jahr, und Cheniere Energy lag 25,08% unter diesem Durchschnittswert.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Cheniere Energy weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI (43,88 Punkte) als auch für den 25-Tage-RSI (60,29 Punkte).

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Cheniere Energy eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen laut Messung kaum Änderungen auf.

Insgesamt erhält das Cheniere Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in den verschiedenen Kategorien.