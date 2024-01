Cheniere Energy Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit berechnet. Cheniere Energy wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,53 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 beträgt 50,11, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Im Bereich des Fundamentals liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 8,12, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Cheniere Energy 8,12 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Das Sentiment und der Buzz um Cheniere Energy waren in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall gab es unwesentlich mehr oder weniger Diskussionen als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate zeigen 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 48 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 52,65 USD eine mögliche negative Entwicklung von -8,83 Prozent darstellt. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.