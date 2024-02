Cheniere Energy Aktie: Abwarten

Cheniere Energy: Analysten geben neutrale Einschätzung und unterdurchschnittliche Dividendenrendite

Die Dividendenrendite von Cheniere Energy liegt derzeit bei 7,8 Prozent, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 28,84 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von Cheniere Energy in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt die Rendite von Cheniere Energy mit 5,23 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erreichte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 12,77 Prozent, wobei Cheniere Energy mit 7,54 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating.

Die langfristige Meinung von Analysten zur Cheniere Energy-Aktie ist "Neutral", mit insgesamt 0 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 48 USD, was einer erwarteten Performance von -6,52 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Kurs von 51,35 USD. Da keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, wird auch die Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet wird Cheniere Energy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,15 im Vergleich zum Branchen-KGV von 27,78, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Trotz dieser fundamentalen Bewertung und der neutralen Einschätzung der Analysten zeigen die niedrige Dividendenrendite und die unterdurchschnittliche Jahresperformance, dass die Aktie von Cheniere Energy derzeit nicht zu den besten Anlageoptionen in der Branche zählt.