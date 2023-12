Chengzhi Aktie: Das wird teuer!

Die Chengzhi-Aktie wird aus charttechnischer Sicht neutral bewertet. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,23 CNH für den Schlusskurs, während der letzte Schlusskurs bei 8,19 CNH lag, was einer Abweichung von -0,49 Prozent entspricht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt von 8,12 CNH liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von +0,86 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 63,46 für RSI7 und 55,33 für RSI25, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings trübte sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten ein, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Punkt führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chengzhi-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.