Chengzhi Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Chengzhi haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, wie unsere Analyse zeigt. In den sozialen Medien wurde eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Aufgrund dessen erhält Chengzhi von uns eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie als überverkauft eingestuft, da der 7-Tage-RSI aktuell bei 27,4 Punkten liegt. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch ein neutrales Bild. Somit wird Chengzhi insgesamt mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,58 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat Chengzhi im vergangenen Jahr eine Rendite von -10,62 Prozent erzielt, was 3,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht" aufgrund der Unterperformance.