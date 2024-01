Chengtun Mining Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die technische Analyse der Chengtun Mining-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 4,27 CNH sich um -12,86 Prozent vom GD200 (4,9 CNH) entfernt hat. Dies stellt ein "Schlecht"-Signal dar. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, 4,4 CNH. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand -2,95 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Chengtun Mining als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Chengtun Mining haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings gab es eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Chengtun Mining mit -31,71 Prozent um mehr als 25 Prozent darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,65 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Chengtun Mining mit 25,06 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Chengtun Mining in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Allerdings ergibt die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien eine "Schlecht" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Bewertung der Anleger-Stimmung.