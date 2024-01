Chengtun Mining Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Chengtun Mining-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,88 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 4,11 CNH weicht somit um -15,78 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (4,39 CNH) liegt mit einer Abweichung von -6,38 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die Internet-Kommunikation zeigt kaum Veränderungen in der Stimmung für Chengtun Mining in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Chengtun Mining-Aktie zeigt einen Wert von 54, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (63,33) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Chengtun Mining.