Chengtun Mining Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Der Aktienkurs von Chengtun Mining hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Materialien-Sektor eine Rendite von -41,07 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate bei -24,79 Prozent, wobei Chengtun Mining auch hier mit 16,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Chengtun Mining wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und analysiert. Dabei zeigte die Aktie eine durchschnittliche Aktivität, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Chengtun Mining in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chengtun Mining-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI von 46,75 als weder überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Chengtun Mining bei 3,86 CNH, was eine Entfernung von -15,16 Prozent zum GD200 (4,55 CNH) bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal. Demgegenüber zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 3,93 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,78 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Chengtun Mining-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.