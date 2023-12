Chengtun Mining Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Chengtun Mining wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,45 Punkten und zeigt an, dass Chengtun Mining weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 65,66, was darauf hindeutet, dass auch auf 25-Tage-Basis weder Über- noch Überverkauf vorliegt. Daher bekommt die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Chengtun Mining-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Chengtun Mining-Aktie ein Durchschnitt von 4,95 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,15 CNH, was einem Unterschied von -16,16 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt (4,41 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,9 Prozent), wodurch die Chengtun Mining-Aktie auch in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird dem Unternehmen also in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung zugeschrieben.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie von Chengtun Mining zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Chengtun Mining zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Chengtun Mining mit einer Rendite von -31,71 Prozent mehr als 24 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,12 Prozent aufweist, liegt das Unternehmen mit -23,59 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.