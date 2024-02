Chengtun Mining Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Analyse von Aktienkursen geht über die harten Faktoren hinaus und berücksichtigt auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben Chengtun Mining auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Chengtun Mining in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, da der Kurs der Aktie deutlich unter dem Trendsignal verläuft.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat und eine negative Stimmungsänderung zu verzeichnen ist. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Chengtun Mining kurzfristig überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Bewertung auf 25-Tage-Basis ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält das Chengtun Mining-Wertpapier gemäß der verschiedenen Analysen unterschiedliche Bewertungen, die von "Neutral" bis "Schlecht" reichen.