Chengtun Mining Aktie: Aufgepasst!

Der Aktienkurs von Chengtun Mining im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor zeigt eine Rendite von -31,71 Prozent, was mehr als 23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,29 Prozent, wobei Chengtun Mining mit 23,42 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chengtun Mining-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 5,01 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 4,1 CNH liegt, was einer Abweichung von -18,16 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,46 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -8,07 Prozent entspricht. Auch hier erhält Chengtun Mining ein "Schlecht"-Rating, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien und zeigt, dass Chengtun Mining in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. An 11 Tagen überwog eine positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich auch vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt, obwohl automatische Analysen "Schlecht"-Signale ergeben haben. Im Anleger-Stimmungsbarometer erhält Chengtun Mining insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Chengtun Mining.