Chengdu Xuguang Electronics Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die technische Analyse der Chengdu Xuguang Electronics basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 8,22 CNH, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (9,01 CNH) um +9,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8,64 CNH führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist die Chengdu Xuguang Electronics eine Rendite von -15,81 Prozent auf, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite mit 36,52 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,74 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50,54 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Chengdu Xuguang Electronics überwiegend positiv sind. In den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Allerdings ergaben sich auch sieben Handelssignale, wovon 6 als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet, obwohl es insgesamt zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.