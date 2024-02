Chengdu Xuguang Electronics Aktie: Der Knaller!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie des Unternehmens Chengdu Xuguang Electronics. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen und somit über den gesamten analysierten Zeitraum eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Diskussion der Anleger überwiegend positiv in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Allerdings ergaben statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen. Es gab 2 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chengdu Xuguang Electronics liegt der RSI7 aktuell bei 11,04 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auf dieser Basis ist Chengdu Xuguang Electronics weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Chengdu Xuguang Electronics für die Diskussionsintensität die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ist Chengdu Xuguang Electronics insgesamt ein "Neutral"-Wert.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Chengdu Xuguang Electronics mit -22,59 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Rendite von Chengdu Xuguang Electronics mit 8,97 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.