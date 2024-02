Chengdu Xuguang Electronics Aktie: Jetzt knallt es!

Die Aktienkurse lassen sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analysten haben Chengdu Xuguang Electronics auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen rund um Chengdu Xuguang Electronics diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde zusätzlich durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei ergibt sich eine "Schlecht" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale.

In technischer Hinsicht ist die Chengdu Xuguang Electronics Aktie mit einem Kurs von 6,86 CNH inzwischen -14,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,55 Prozent erzielt, was 13,98 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -14,24 Prozent, wobei Chengdu Xuguang Electronics aktuell 18,32 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Chengdu Xuguang Electronics wurde langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Schlecht" lautet.