Chengdu Xuguang Electronics Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Aktie von Chengdu Xuguang Electronics: Der aktuelle Wert beträgt 43. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher wird ihr ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier ist die Aktie von Chengdu Xuguang Electronics weder überkauft noch überverkauft (Wert: 43). Daher wird ihr auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating vergeben. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Chengdu Xuguang Electronics.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Chengdu Xuguang Electronics auf 8,21 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,14 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +11,33 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Vergleich dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage einen Stand von 8,56 CNH. Somit ist die Aktie mit einem Abstand von +6,78 Prozent ebenfalls als "Gut" einzustufen. Insgesamt wird ihr daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Chengdu Xuguang Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,81 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 19,49 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -35,3 Prozent im Branchenvergleich für Chengdu Xuguang Electronics führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 13,73 Prozent im letzten Jahr, wobei Chengdu Xuguang Electronics 29,55 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend wird auch das Sentiment und der Buzz der Aktie betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz eine erhöhte Aktivität hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung von "Gut" in diesem Faktor führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Chengdu Xuguang Electronics daher als "Gut"-Wert bewertet.