Chengdu Xuguang Electronics Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die technische Analyse der Aktie von Chengdu Xuguang Electronics bezieht sich auf verschiedene Faktoren, darunter das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI-Wert bei 59,65, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein RSI25-Wert von 41, was weiterhin als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft diese derzeit bei 7,9 CNH, während der Aktienkurs bei 7,52 CNH liegt, was einem Abstand von -4,81 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 7,47 CNH, was einer Differenz von +0,67 Prozent entspricht. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.

Im Vergleich zur Rendite von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Chengdu Xuguang Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,63 Prozent erzielt, was jedoch 0,85 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -7,99 Prozent, während Chengdu Xuguang Electronics aktuell 4,65 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusätzlich zur quantitativen Analyse spielt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine Rolle. In diesem Bereich zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt.