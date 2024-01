Chengdu Xuguang Electronics Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Chengdu Xuguang Electronics beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 42,45 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,14, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird Chengdu Xuguang Electronics in diesem Punkt der Analyse als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Chengdu Xuguang Electronics in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,92 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite 29,8 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Chengdu Xuguang Electronics eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage führen zu dieser Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für Chengdu Xuguang Electronics war in den sozialen Medien vor allem von positiven Meinungen geprägt. Allerdings zeigen weitere Studien, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht" Signal. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".