Chengdu Xinzhu Road and Bridge Machinery wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,04 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt um 1,26 Prozent, was einer Unterperformance von -27,31 Prozent für Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite im letzten Jahr bei 1,11 Prozent, und Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery fiel um 27,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Aktuell beträgt das KGV von Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery 54, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery daher weder unterbewertet noch überbewertet, und die Aktie erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery beträgt 0 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen, 1,51) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.