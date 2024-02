Chengdu Xinzhu Road and Bridge Machinery Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Dividende von Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery ist derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs bei 0, was eine negative Abweichung von -1,66 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery beträgt derzeit 54, während vergleichbare Unternehmen aus der Maschinenbranche im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist das Unternehmen daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält von der Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem Kurs von 3,55 CNH derzeit -22,66 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -24,15 Prozent, was auch zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" aus charttechnischer Sicht führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery derzeit positiv sind. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

