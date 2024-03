Chengdu Xinzhu Road and Bridge Machinery Aktie: Der Knall ist da!

Die Aktienanalyse von Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery zeigt, dass das Unternehmen derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,32 aufweist, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent, was 1,59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Aktie eine Abweichung von -13,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von -5,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der der letzten 25 Tage führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt die Analyse somit eine neutrale bis negative Einschätzung der Aktie von Chengdu Xinzhu Road&bridge Machinery.