Chengdu Xingrong Environment Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Dividendenrendite von Chengdu Xingrong Environment liegt aktuell bei 1,93 Prozent, nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,18 Prozent in der "Wasserversorgung"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -0,25 Prozent zur Branche. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Chengdu Xingrong Environment ist insgesamt eher neutral, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen wurden überwiegend negative Themen in den Diskussionen behandelt, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10, was im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 0 als neutral betrachtet wird. Somit erhält Chengdu Xingrong Environment eine neutrale Bewertung auf fundamentalen Kriterien.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie nur geringe Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.